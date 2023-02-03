Определение термина "Франк"

Франк

1) французские золотая и серебряная монеты, чеканившиеся с 1360 по 1876 г.; 2) денежная единица Франции и ее заморских департаментов — французский Ф. Делится на 100 сантимов. Введен в 1799 г. вместо ливра; 3) денежная единица Бельгии (бельгийский Ф.) и Люксембурга (люксембургский Ф.). Делится на 100 сантимов; 4) денежная единица Швейцарии (швейцарский Ф.); 5) денежная единица ряда африканских государств