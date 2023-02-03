Определение термина "Фунт"

Фунт

(от лат. pondus — вес, гиря) 1) единица веса и счетно-денежная единица в Древнем Риме; 2) весовая единица (в основном в англоязычных странах), около 440 г; 3) денежная единица Великобритании периода колониального господства; 4) денежная единица Египта (египетский фунт), делится на 100 пиастров; 5) денежная единица Ирландии, делится на 100 пенсов; 6) денежная единица Сирии, Судана, Ливана, делится на 100 пиастров.