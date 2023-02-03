Определение термина "Гарантированный заем"

Гарантированный заем

1) вид займа, погашение суммы и уплата процента по которому обеспечиваются либо залогом имущества, либо определенными доходами. В качестве гаранта может выступать государство; 2) гарантированный правительством облигационный заем местных органов управления, выпущенный для стабилизации финансовых ресурсов.