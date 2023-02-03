Определение термина "Гармонизация налогов"

Гармонизация налогов

систематизация и унификация налогов, координация налоговых систем и налоговой политики стран, входящих в международные региональные группировки. Гармонизация находит свое выражение в создании таможенных союзов, объединяющих ряд государств, проводящих единую таможенную политику.