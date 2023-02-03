Определение термина "Генеральный залог"

Генеральный залог

1) залог в размере, который должен гарантировать сумму кредита, судебные издержки и трехгодичные проценты на случай, если должник не сможет оплатить кредит, полученный под этот залог; 2) общий залог, означающий, что он действителен не только для данного кредита, но и для любого последующего.