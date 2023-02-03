Определение термина "Гербовая марка"

Гербовая марка

"специальная выпускаемая и продаваемая государством марка, предъявление которой требуется при подаче определенного рода заявлений в административные и судебные органы. Посредством продажи таких марок государство взыскивает гербовый сбор с граждан и организаций, подающих заявления, возбуждающих дела. "