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Определение термина "Гербовый сбор"

Гербовый сбор -
"денежные средства, взимаемые государством в виде налога на документы, оформление которых необходимо при совершении ряда операций, сделок (регистрация фирмы, увеличение акционерного капитала, передача ценных бумаг, оформление опеки и др.). "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Гербовый сбор: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка