Определение термина "Гибель полная"

Гибель полная

в страховании: полное уничтожение застрахованных предметов в результате стихийного бедствия, несчастного случая либо настолько глубокое повреждение этих предметов, что они не подлежат восстановлению. В подобном случае страхователю выплачивается полная страховая сумма. Выделяют конструктивную полную гибель, когда застрахованный объект в результате страхового случая не прекратил своего существования, но и не может быть использован в первоначальном качестве. В этом случае страховое возмещение определяется как разница между страховой суммой и выручкой от реализации страхователем остатков застрахованного объекта либо в доле страховой суммы, зависящей от степени обесценения объекта.