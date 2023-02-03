Определение термина "Гибкие методы управления производством"

Гибкие методы управления производством

"использование приемов производственно-предпринимательской деятельности, воплощающих современную организацию производства. К ним относят, например, систему ""точно вовремя"" (англ. сокр. GIT), ее японскую модификацию ""Канбан"" — информационную систему, ориентированную на интенсификацию спроса. Идея таких систем заключается в отказе от жесткого разделения труда и функций между производственными подразделениями, в планировании выпуска товаров небольшими партиями, что позволяет приспособить производство к изменяющимся запросам потребителя. Вместо производства товаров на склад используется выпуск на конкретный заказ. Каждый этап производственного цикла привязан к потребности в нем на следующем этапе, внутрипроизводственные запасы (пролеживание деталей в ожидании операций) минимизируются. Подобная система поддерживается комплексным контролем качества (англ. сокр. TQC), упреждающим появление брака."