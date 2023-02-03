Определение термина "Гибкий график использования рабочего времени"

Гибкий график использования рабочего времени

способ использования рабочего времени, при котором фиксируется только продолжительность работы, тогда как часы работы могут видоизменяться в зависимости от складывающейся на работе ситуации, желания и .возможностей самого работника. Например, ателье работает по десятичасовому графику, то есть 10 часов в день, но время открытия, закрытия, обеда устанавливается в зависимости от дня недели или сезона. Второй пример — служащий обязан отработать 8 часов в день, но время начала и окончания работы может изменяться работником и его руководителем. Гибкий график называют также гибким режимом рабочего дня.