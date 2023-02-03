Определение термина "Гоф-маклер"

Гоф-маклер

(нем. Hofmakler) — главный биржевой маклер, избираемый на определенный срок членами биржи из числа биржевых маклеров; входит в состав биржевого комитета. В числе его функций — наблюдение за деятельностью маклеров, составление отчетов для биржевой комиссии по состоявшимся сделкам.