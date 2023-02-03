Определение термина "Государственное предприятие"

Государственное предприятие

предприятие, основные средства которого находятся в государственной собственности, а руководители назначаются или нанимаются по контракту государственными органами. Если государственное предприятие является бюджетным, то оно финансируется из средств государственного бюджета. Предприятия, находящиеся в непосредственном ведении государственных органов, называются казенными. См. также ПРЕДПРИЯТИЕ УНИТАРНОЕ.