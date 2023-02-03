Определение термина "Грант-элемент"

Грант-элемент

интегральный показатель в статистике, используемый для сопоставления условий предоставления различных кредитов и займов. В нем сравниваются условия отдельного кредита по трем параметрам: срок кредита, льготный период и процентная ставка. Он показывает, какую часть платежа в счет погашения долга недополучает кредитор в условиях предоставления кредита на более льготных условиях, чем коммерческие. Равен частному от деления грант-эквивалента на объем предоставленного кредита.