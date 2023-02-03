Определение термина "Идеальная конкуренция"

Идеальная конкуренция

конкуренция между производителями, продавцами товаров, имеющая место на так называемом идеальном рынке, где представлено неограниченное количество продавцов и покупателей однородного товара, свободно общающихся между собой. Реально такая конкуренция практически не встречается, а приходится иметь дело с несовершенной конкуренцией.