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Определение термина "Иена"

Иена -
денежная единица Японии, делится на 100 сен. В виде серебряных и золотых монет стала чеканиться в 1869-1871 гг. В период Первой мировой войны размен банкнот банка Японии на золото был прекращен, а с 1933 г. отменен золотой стандарт и в обращении участвуют только банкноты. В последние годы курс И. к доллару США находится примерно на уровне 100 И. за доллар.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Иена: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка