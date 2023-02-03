Определение термина "Иена"

Иена

денежная единица Японии, делится на 100 сен. В виде серебряных и золотых монет стала чеканиться в 1869-1871 гг. В период Первой мировой войны размен банкнот банка Японии на золото был прекращен, а с 1933 г. отменен золотой стандарт и в обращении участвуют только банкноты. В последние годы курс И. к доллару США находится примерно на уровне 100 И. за доллар.