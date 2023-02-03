Определение термина "Иерархия"

Иерархия

(греч. hierarchia — священная власть) — способ построения, организации сложных систем, в первую очередь систем управления экономическими объектами, при котором части (элементы) системы распределены по уровням и вся система становится многоуровневой, многоступенчатой, обладающей в то же время свойством целостности. Например, иерархическую структуру образует система управления предприятием, возглавляемая директором (первый уровень И.), которому подчинены заместители (второй уровень И.), каждому из которых подчинены начальники отделений (третийуровень И.), имеющие в своем подчинении несколько начальников отделов (четвертый уровень И.).