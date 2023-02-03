Определение термина "Импортная золотая точка"

Импортная золотая точка

минимальный размер валютного курса, по которому может быть приобретена валюта для осуществления внешнеэкономических операций, либо для таких операций необходимо иметь золото. Термин возник в период действия золотого стандарта и в настоящее время используется достаточно редко.