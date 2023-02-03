Определение термина "Индекс аэн"

Индекс аэн

(Агентство экономических новостей) — ценовой индекс, рассчитанный отдельно по родственным группам товаров; отражает тенденцию уровня инфляции на данный момент по 200 видам биржевого товара. Если он стабилен и не имеет тенденции к росту, то это сигнал повременить с покупкой данного товара и переключиться на другой, по которому он растет; падение свидетельствует о возрастании предложения товаров.