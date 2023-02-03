Индексация цен

ежегодное исчисление роста цен на потребительские товары с целью введения определенной компенсации денежных потерь населения (особенно малоимущих граждан) путем дотаций к заработной плате, пенсиям, стипендиям для усиления социальной защиты трудящихся.