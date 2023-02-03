Определение термина "Информационный обмен"

Информационный обмен

в банковской деятельности: взаимообмен между клиентами и банком информационными материалами и программами, обеспечивающими ускорение и упрощение всех операций в рамках системы «клиент-банк»; для конфиденциальности обмена информацией и защиты от несанкционированного доступа к данным применяются специальные методы и средства типа электронно-цифровой подписи.