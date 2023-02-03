Определение термина "Интервенционные операции"

Интервенционные операции

одна из форм вмешательства центральных банков и казначейств в кредитно-финансовую и валютную сферу путем регулирования спроса и предложения на кредит, ценные бумаги, национальную и иностранную валюту посредством покупки ценных бумаг или их продажи кредитно-финансовым учреждениям.