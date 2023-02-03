Определение термина "Инвестиционная компания"

Инвестиционная компания

организация в виде кредитно-финансового института(учреждения), аккумулирующая денежные средства частных инвесторов, привлекаемые посредством продажи им выпускаемых собственных ценных бумаг. И.К. выступают на рынке капиталов в качестве инвесторов. Подобно инвестиционным банкам они занимают промежуточное положение между заемщиком и индивидуальным инвестором, но отличаются тем, что полностью выражают интересы последнего. И.К: не осуществляют контроля над деятельностью корпораций. Привлеченные денежные средства инвестиционная компания размещает в своей стране и за рубежом путем покупки акций и облигаций предприятий. Различают И.К. закрытого типа, имеющие фиксированную структуру капитала, и открытого типа, изменяющие структуру капитала за счет периодического выпуска акций.