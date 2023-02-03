Определение термина "Ипотечные облигации"

Ипотечные облигации

долгосрочные ценные бумаги по ссудам, выдаваемым под залог недвижимости. Предоставляются специализированными институтами — ипотечными банками, а в ряде стран — коммерческими, сельскохозяйственными и др. банками. Процентные ставки по их ссудам дифференцируются в зависимости от финансового положения заемщика.