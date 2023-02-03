Определение термина "Иск"

Иск

предъявляемое истцом в судебном или в арбитражном порядке требование к ответчику, основанное на условиях заключенного между ними договора или на праве истца, вытекающем из закона. И. предъявляется в форме адресованного в суд искового заявления, содержащего наименования и адреса заинтересованных сторон, фактическое основание И. и подтверждающие их доказательства, содержание и цену И., перечень прилагаемых документов.