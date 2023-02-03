Исполнение бюджета

процесс получения доходов и осуществления расходов, предусмотренных в утвержденном бюджете. В ходе И.Б. могут наблюдаться отклонения от принятого варианта, в связи с чем необходимо контролировать и регулировать процесс его исполнения.