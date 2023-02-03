Определение термина "Исполнительный лист"

Исполнительный лист

документ, который доказывает наличие долга. Считается основанием для возбуждения исполнительного производства — принудительного взыскания денег с должника. Например, если должник не возвращает долг кредитору, тот может получить в суде исполнительный лист и взыскать деньги. Есть 3 способа это сделать: через банк, работодателя или учебное заведение должника, либо через судебных приставов.