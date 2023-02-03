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Определение термина "Издержки обращения"

Издержки обращения -
затраты, связанные с процессом обращения продукции. Для обобщения информации об издержках снабженческих, сбытовых, торговых, иных посреднических и других подобных им предприятий используется счет 44 «Издержки обращения». Строительные предприятия, заготавливающие материалы и конструкции, используют счет 44 для учета расходов по их заготовке и доставке на предприятия до включения и фактическую себестоимость приобретения ценностей. На счете 44 снабженческие, сбытовые, торговые и иные посреднические организации могут отражать следующие расходы: на перевозку товаров; на оплату труда; на аренду и содержание зданий, сооружений,
помещений и инвентаря: износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов; по хранению и подработке товаром; на рекламу и т. п. По дебету счета 44 накапливаются суммы произведенных предприятием расходов. Эти суммы списываются: в снабженческих, сбытовых, торговых, иных посреднических предприятиях в дебет счета 80 «Прибыли и убытки» полностью, кроме сумм, которые в соответствии с установленным порядком подлежат распределению между реализованными товарами и остатками товаров на конец отчетного периода, на строительных предприятиях, заготавливающих материалы и конструкции, в дебет счетов учета производственных запасов, где присоединяются к другим расходам, отражаемым как отклонения фактической себестоимости приобретенных материальных ценностей от их стоимости по учетным ценам.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Издержки обращения: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка