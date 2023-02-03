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Определение термина "Износ основных средств"

Износ основных средств -
постепенное снижение первоначальной стоимости основных средств . Различают два вида износа: физический износ основных фондов и моральный износ основных фондов . Износ основных средств отражается ежемесячно одновременно с начислением амортизации на счете 02 «Износ основных средств», к которому могут быть открыты субсчета: 02-1 «Износ собственных основных средств»: 02-2 «Износ долгосрочно арендуемых основных средств». Начисленная сумма износа основных средств относится в кредит счета 02 в корреспонденции со счетами учета затрат на производство. Сумма износа по полностью амортизированным основным средствам не начисляется. При выбытии объектов основных средств, принадлежащих предприятию на правах собственности, сумма начисленного по ним износа списывается со счета 02 в кредит счета 47 «Реализация и прочее выбытие основных средств».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Износ основных средств: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка