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Определение термина "Яма"

Яма -
участок помещения биржи, пол которого находится на более низком уровне, чем пол всего торгового зала. Яма представляет собой место, где членам биржи разрешено заключать биржевые сделки, это место называют также биржевым кольцом, рингом, полом. Вокруг ямы расположены кабинки для брокеров, в которых находятся средства связи. В центре или у края ямы располагается возвышение, на котором сидят служащие биржи, регистрирующие сделки и цены.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Яма: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка