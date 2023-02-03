Определение термина "Йорк-антверпенские правила"

Йорк-антверпенские правила

свод принятых в международном торговом мореплавании правил, регулирующих распределение убытков между судовладельцем и грузовладельцем пропорционально стоимости судна, груза и фрахта. Действуют со второй половины XIX в., текущая редакция — с 1950 г.