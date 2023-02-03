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Определение термина "Юридическое лицо"

Юридическое лицо -
организация, предприятие или объединение различных форм собственности, являющееся по закону субъектом гражданских прав и обязанностей. Ю.Л. обладают имуществом, обособленным от имущества участников, могут от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности, заключать договоры, выступать как истцы и ответчики в суде, арбитраже и третейском суде. Правоспособность Ю.Л. определяется целями, зафиксированными в его уставе. Ю.Л. имеет свое фирменное наименование, устав, юридический адрес, а также печать и расчетный счет в банке. Ю.Л. проходит государственную регистрацию и заносится в государственный реестр.
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Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Юридическое лицо: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка