Определение термина "Каско"

Каско

страхование автомобилей или других транспортных средств от ущерба, кражи или угона.

КАСКО позволяет застрахованному человеку получить компенсацию, если произойдёт страховой случай, например, машину угонят.

Если такое произошло, важно соблюдать порядок действий, рекомендованный страховой компаний. Например, при аварии он может быть таким: сообщите в полицию, сфотографируйте машину с разных ракурсов, чтобы было видно повреждения, соберите документы и отправьте их в страховую.

После этого страхования компания рассмотрит ситуацию и примет решение о компенсации.