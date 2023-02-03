Определение термина "Классическая школа"

Классическая школа

наиболее представительное экономическое учение, имеющее глубокие исторические корни, получившее широкое распространение и признание в научной среде. В экономике классической школой или теорией принято называть учение Адама Смита и его последователя Давида Рикардо. Продолжение этого учения нашло свое отражение в виде неоклассицизма.