Определение термина "Коммерческий вексель"

Коммерческий вексель

1) вексель, возникающий на основе торговой сделки; 2) простой или переводной вексель корпорации, правительственного агентства или банковской холдинг-компании, как правило, не имеющий специального обеспечения, но подкрепленный неиспользованными банковскими кредитными линиями и применяемый для краткосрочного кредитования; такие векселя имеют срок действия до 270 дней; продаются с дисконтом к номиналу непосредственно инвестору или дилерам, последние в свою очередь продают их инвесторам.