Определение термина "Коммуникации"

Коммуникации

(от лат. communicatio — контакт, связь) — средства сообщения и связи, информационные контакты. В современном мире особенно возросла роль информационных К., в частности через системы связи происходят контакты «клиент-банк» от уровня региона до межгосударственного через специализированную банковскую телекоммуникационную систему SWIFT.