Определение термина "Консалтинг"

Консалтинг

консультирование по широкому кругу вопросов экономической деятельности предприятий, фирм, организаций. Консалтинговые фирмы предоставляют услуги по исследованию и прогнозированию рынка (товаров услуг, лицензий ценных бумаг); цен, поразработке технико-экономических обоснований на различные объекты; проведению маркетинговых исследований; разработке экспортной стратегии и т. д. Консалтинговые фирмы могут быть специализированными по отдельным профилям консультационной деятельности. Также К. может состоять в подготовке пакетов учредительных документов при создании новых организаций.