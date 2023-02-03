Консигнация

(лат.consignatio — письменное доказательство) форма комиссионной продажи товаров путем их передачи владельцем товара (консигнантом) комиссионеру (консигнатору) для продажи со склада комиссионера, играющего роль посредника. Право собственности на товар вплоть до его продажи остается за поставщиком товара. Хранение товара на складе и предпродажная подготовка осуществляются за счет владельца, однако, забота о продаже товаров, а именно маркетинг, в частности реклама, осуществляется консигнатором за его счет. Расчет с консигнантом производится за проданный товар, иногда консигнация предусматривает обязательный, но лишь отложенный платеж