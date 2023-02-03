Определение термина "Консорциум"

Консорциум

(лат. consortium — участие) временное объединение предприятий, создаваемое для реализации проектов, в том числе инвестиционных, научно-технических, природоохранных и др. В него могут входить предприятия и организации разных форм собственности, профиля и размера. Участники К. сохраняют свою полную хозяйственную самостоятельность и могут входить в состав любых других добровольных организаций. К. создает единые финансовые и материальные фонды за счет взносов участников. Кроме того, К. получает бюджетные средства и кредиты банка. Членами К. часто бывают организации финансово-кредитной системы.