Определение термина "Консультационная фирма"

Консультационная фирма

хозяйственная организация, задачей которой является выполнение работ по проведению анализа, обоснованию перспектив развития и организации использования научно-технических и организационно-экономических новшеств. Распространены три формы консультирования: а) в режиме проектирования, когда консультант самостоятельно или совместно с заказчиком разрабатывает определенный проект и организует его внедрение на предприятии; б) в режиме обучения, когда консультант проводит специальное обучение руководителей и специалистов предприятия, готовя их к освоению определенных новшеств; в) в процессе управления, когда консультант работает рядом с руководителем и помогает ему принимать конкретные решения. К.Ф. работают как коммерческие организации.