Определение термина "Контроферта"

(встречное предложение) — ответ покупателя на полученное предложение продавца, содержащий неполное согласие с предложенными условиями и ряд новых условий для заключения сделки.

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