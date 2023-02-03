Определение термина "Корреспондентский договор"
по поручению и за счет другого. При заключении такого соглашения банки договариваются, по каким счетам будут производиться временные расчеты, обмениваются образцами подписей должностных лиц и тарифами комиссионного вознаграждения. Практикуются кредитные договоры, срочные (с правом продления) и бессрочные. При заключении К.Д. определяется валюта расчетов, правила перевода остатка средств на счета в третьи страны, порядок пополнения счета и другие условия. На основе К.Д. производятся расчеты по внешней торговле, в том числе аккредитивам, переводным векселям, иностранным денежным переводам. В предусмотренные договором сроки банки—корреспонденты взаимно сверяют записи по корреспондентским счетам.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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