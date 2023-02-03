Определение термина "Косвенные налоги"

Косвенные налоги

налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавок к цене товаров или к тарифам на услуги и не зависящие от доходов налогоплательщиков (в отличие от прямых налогов, связанных с доходами). При введении К.Н. производители (продавцы) товаров и услуг продают их по ценам и тарифам с учетом налоговой надбавки, которую затем передают государству. Таким образом, производители и продавцы выступают в роли сборщика налогов, уполномоченного на то государством, а покупатель становится плательщиком этого налога. Наиболее распространены К.Н. в виде акцизов, налога с продаж, пошлин, таможенных сборов.