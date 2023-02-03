Определение термина "Краткосрочный кредит"

Краткосрочный кредит





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кредит, выдаваемый на срок до одного года. Для обобщения информации о состоянии различных К.К. предназначен счет 90 «Краткосрочные кредиты банков». Полученные кредиты отражаются по кредиту счета 90 и дебету счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках» и др. На суммы погашенных кредитов банков дебетуется счет 90 в корреспонденции со счетами учета денежных средств.