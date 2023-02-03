Определение термина "Кредитная дискриминация"

Кредитная дискриминация

создание кредитором менее благоприятных условий получения, использования или возврата заемных средств для одних заемщиков в сравнении с другими посредством кредитных ограничений, применения худшего режима кредитования. Среди них: установление повышенных процентных ставок, комиссий, сборов; сокращение объемов и сроков кредита или льготного периода; требование от заемщика предоставить обеспечение по кредиту в повышенном размере, оформить залог или представить гарантии третьей стороны, предъявление к получателю кредита особых предварительных условий.