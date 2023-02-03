Определение термина "Кредитная линия"

Кредитная линия





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юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком предоставлять ему в течение определенного периода кредиты (открыть кредитную линию) в пределах согласованного лимита. К.Л. обычно открывается в пределах определенного крупного контракта, исполняемого в течение длительного срока или в пределах фиксированного срока кредитных отношений банка с клиентом.