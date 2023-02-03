Определение термина "Кредиторская задолженность"

Кредиторская задолженность

денежные средства, временно привлеченные предприятием, фирмой, подлежащие возврату юридическим или физическим лицам, у которых они заимствованы и которым они не выплачены. К.З. в пределах действующих сроков оплаты счетов и обязательств считается естественной. К.З. составляют в основном неосуществленные платежи поставщикам за отгруженные товары, неоплаченные налоги, невыплаченная начисленная заработная плата, невнесенные страховые взносы, неоплаченные долги.