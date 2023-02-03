Определение термина "Кредитование по остатку"

Кредитование по остатку

метод краткосрочного банковского кредитования, при котором выдача и погашение кредита связаны с изменением остатка кредитуемых ценностей или затрат. Ссуда выдается, как правило, под оплаченное обеспечение, т.е. создаются условия для предварительного контроля над целесообразностью предоставления банком заемных средств.