Определение термина "Лаг"

Лаг

(англ, lag) — разрыв по времени между двумя взаимосвязанными экономическими явлениям, например, осуществлением затрат и получением экономического эффекта. Запаздывание означает, что влияние одной переменной на другую проявляется через некоторый промежуток времени. Используемый в экономико-математических моделях распределенный Л. учитывает наличие разных промежутков времени между разными частями явления-следствия и явления-причины. Например, принимается во внимание, что после выпуска партии товаров она поступает в продажу частями с разными интервалами времени (лагами).