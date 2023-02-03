Определение термина "Личные сбережения"

Личные сбережения

часть денежных доходов населения, не используемая на потребление, а откладываемая в целях накопления. Численно Л.С. равны разности между личным располагаемым доходом и личными потребительскими расходами. Л.С. образуются по разным причинам: 1) в связи с низкими доходами, не позволяющими сразу приобрести нужную вещь; 2) в целях создания денежного резерва «на черный день»; 3) в качестве способа выгодного инвестирования части дохода. Уровень сбережений зависит в основном от масштаба доходов, уровня цен, процентных ставок в сберегательных банках.