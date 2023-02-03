Определение термина "Лпр (лицо, принимающее решение)"

Лпр (лицо, принимающее решение)

это человек, у которого есть полномочия принимать важные решения в компании. Это может быть руководитель, директор или другой ответственный сотрудник. Он решает, какие действия предпринять — например, какие закупки сделать или какие проекты запускать.